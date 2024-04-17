Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz! Acun Ilıcalı duyurdu Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Olympiakos maçının TV 8 ekranlarında yayınlanacağını duyurdu.

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Fenerbahçe, hem ülke puanı hem de kulüp tarihi açısından kritik bir maça çıkacak.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, rövanşta tur için mücadele verecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 18 Nisan Perşembe günü oynanacak olan mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

Maç TV 8'de yayınlanacak

Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı, UEFA Konferans Ligi'nde 18 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe'nin Olympiakos'u Kadıköy'de ağırlayacağı rövanş maçının, şifresiz olarak TV 8 ekranlarında yayınlanacağını duyurdu.

Bu haber sonrasında sarı-lacivertli futbolseverler oldukça sevindi.