Fenerbahçe, Olympiakos maçının hazırlıklarını sürdürdü UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

AA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürecek

Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)