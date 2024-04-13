Fenerbahçe, Olympiakos'a bilendi: Kadıköy'de eleriz Fenerbahçe'nin Yunanistan'da Olympiakos'a 3-2 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertli camia rövanş maçını bekliyor.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a karşı zorlu bir mücadele verdi.

Maçta 57. dakikada 3-0 geriye düşmesine rağmen takım, pes etmeyerek son ana kadar mücadele etti ve iki gol bulup sahadan 3-2'lik skorla ayrıldı.

Teknik heyet ve futbolcular, ortaya konan oyundan sonra umutlandı ve soyunma odasında bir araya gelerek birbirlerini motive etti.

Futbolcular kendinden emin

Futbolcular, "Son dakikalardaki oyunumuzu İstanbul'da da sergilersek turu geçeriz." sözleriyle birbirlerine güvendiklerini dile getirdiler.

Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularını övgüyle anarak, "Hepinizle gurur duyuyorum. Skor olarak kazanamadık ama oyun olarak kazandık. İstanbul'da aynı performansı gösterirsek yarı finale çıkarız." şeklinde konuştu.

Futbolcular da camiaya ve taraftarlara kupa borçları olduğunu belirterek, turu geçeceklerine dair söz verdi.

Taraftar da umutlu

Fenerbahçeli taraftarlar da aldıkları yenilgiye rağmen umutlu.

Sosyal medyada "Olympiakos'u Kadıköy'e gömeriz" mesajları paylaşan sarı-lacivertli futbolseverler, takımlarına olan inançlarını dile getirdi.