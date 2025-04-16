Fenerbahçe öncesi Kayserispor'a 2 kötü haber daha

Haber Merkezi

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Kayserispor'a 2 futbolcusundan daha kötü haber geldi.

Kayserispor'un Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçta kırmızı kart gören Majid Hosseini ile sarı kart gören Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso ve Dimitrios Kolovetsios, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmüştü.

KAYSERİSPOR'DA SAKATLIK VE CEZALI OYUNCU SIKINTISI YAŞANIYOR

Son olarak Kayserispor'a, Stephane Bahoken ve Yaw Ackah'tan da kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Bahoken'in yapılan değerlendirmelerinde, sol aşil tendonunda total rüptür (tam yırtılma) tespit edildiği ve ameliyat olduğu belirtildi.

PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanan Yaw Ackah'ın da hamstring (uyluk arka kısım) kas grubunda ileri derecede kas yaralanması ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Son olarak Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giymeyeceği biliniyordu.

Öte yandan Fenerbahçe-Kayserispor maçı, 20 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.