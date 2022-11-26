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    Fenerbahçe, Ozan Suncak'ı transfer etti

    Fenerbahçe, orta sahaya 18 yaşındaki oyuncu Ozan Suncak'ı alarak geleceğe yatırım yaptı.
    • 26.11.2022 - 10:19
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    Fenerbahçe, Ozan Suncak'ı transfer etti

    Fenerbahçe, Stuttgart altyapısında yetişen ve Almanya 5. Ligi'nde mücadele eden SSV Reutlingen 05 forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı kadrosuna kattı.

    İstanbul'a geldi

    Merkez orta sahanın yanı sıra sol kanat beki olarak da görev yapabilen Ozan Suncak, İstanbul'a getirildi.

    Sarı-lacivertli kulübün bu transferi altyapıya yaptığı tahmin ediliyor.

    Fenerbahçe, Ozan Suncak ı transfer etti #1


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