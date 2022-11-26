Fenerbahçe, Ozan Suncak'ı transfer etti

Fenerbahçe, Ozan Suncak'ı transfer etti

Fenerbahçe, orta sahaya 18 yaşındaki oyuncu Ozan Suncak'ı alarak geleceğe yatırım yaptı.

Fenerbahçe, Stuttgart altyapısında yetişen ve Almanya 5. Ligi'nde mücadele eden SSV Reutlingen 05 forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı kadrosuna kattı.

İstanbul'a geldi

Merkez orta sahanın yanı sıra sol kanat beki olarak da görev yapabilen Ozan Suncak, İstanbul'a getirildi.

Sarı-lacivertli kulübün bu transferi altyapıya yaptığı tahmin ediliyor.