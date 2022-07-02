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    Fenerbahçe-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe Avusturya kampında 4. hazırlık maçına çıkacak.İşte Fenerbahçe'nin Partizan ile yapacağı maçın detayları..
    • 02.07.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 10:47
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    Fenerbahçe-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Avusturya kampında çalışmalarına devam ediyor.Sırbistan ekibi Partizan ile bir hazırlık maçı oynayacak Fenerbahçe'de moraller yerinde.İşte Fenerbahçe - Partizan maçı detayları.

    Fenerbahçe-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    Fenerbahçe-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #2

    Maç ne zaman?

    Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Partizan ile mücadele edecek.Avustura'nın Graz şehrinde bulunan Merkür Arena stadında oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.Maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


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