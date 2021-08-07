Fenerbahçe, Pelkas için 15 milyon euro bekliyor

Fenerbahçe, Yunan yıldız Dimitris Pelkas için 15 milyon eurodan düşük tekliflere sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'de Yunan yıldız Dimitris Pelkas'ın piyasa değeri gün geçtikçe artıyor.

15 MİLYON EURO İSTENİYOR

Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla beğeni toplayan 27 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere resmi olmasa da sözlü birçok teklif geldi.



Yönetim de tecrübeli hücum oyuncu için kapıyı 15 milyon eurodan açacağını ifade etti. Bu rakamın altında herhangi bir ücrete masaya oturulmayacağı aktarıldı.



