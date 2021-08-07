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- Fenerbahçe, Pelkas için 15 milyon euro bekliyor
Fenerbahçe, Pelkas için 15 milyon euro bekliyor
Fenerbahçe, Yunan yıldız Dimitris Pelkas için 15 milyon eurodan düşük tekliflere sıcak bakmıyor.
- Haber Merkezi
- 07.08.2021 - 11:35
Fenerbahçe'de Yunan yıldız Dimitris Pelkas'ın piyasa değeri gün geçtikçe artıyor.
15 MİLYON EURO İSTENİYOR
Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla beğeni toplayan 27 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere resmi olmasa da sözlü birçok teklif geldi.
Yönetim de tecrübeli hücum oyuncu için kapıyı 15 milyon eurodan açacağını ifade etti. Bu rakamın altında herhangi bir ücrete masaya oturulmayacağı aktarıldı.