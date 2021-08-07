Euro
10.1547
0.47%
Dolar
8.6156
1.12%
Altın
488.35
-1.18%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
366.375
5.78%
EXEN Coin
23.50
-1.67%
26ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 26 C

    Fenerbahçe, Pelkas için 15 milyon euro bekliyor

    Fenerbahçe, Yunan yıldız Dimitris Pelkas için 15 milyon eurodan düşük tekliflere sıcak bakmıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 11:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe, Pelkas için 15 milyon euro bekliyor

    Fenerbahçe'de Yunan yıldız Dimitris Pelkas'ın piyasa değeri gün geçtikçe artıyor.

    15 MİLYON EURO İSTENİYOR

    Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla beğeni toplayan 27 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere resmi olmasa da sözlü birçok teklif geldi.

    Yönetim de tecrübeli hücum oyuncu için kapıyı 15 milyon eurodan açacağını ifade etti. Bu rakamın altında herhangi bir ücrete masaya oturulmayacağı aktarıldı.

    Fenerbahçe, Pelkas için 15 milyon euro bekliyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir