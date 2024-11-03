Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararı çıktı

Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Trabzonspor ile kozlarını paylaştı.
Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 83. dakikasında konuk ekip Fenerbahçe, bir pozisyonda penaltı bekledi.
OYUN DEVAM ETTİ
Köşe vuruşlu sırasında topun Çağlar'dan önce Simon Banza'nın eline çarptığı itirazında bulunan Fenerbahçeliler, yoğun penaltı itirazında bulundu.
Hakem Oğuzhan Çakır, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın 1 dakikalık incelemesinin ardından oyunun devam etmesini istedi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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