Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem devam dedi!

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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, dev mücadelede karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanan maçın ilk yarısında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Müsabakanın 45+2. dakikasında sol çaprazdan ceza alanına giren Sebastian Szymanski, vuruşunu yapmadan önce araya giren Rayyan Baniya'nın müdahalesi sonrası penaltı bekledi.
Oyun kaldığı yerden devam etti
Szymanski'nin bir süre yerde kalmasının ardından Fenerbahçeli oyuncular ve tribünler yoğun bir penaltı itirazında bulundu ancak hakem Zorbay Küçük, VAR ile görüştükten sonra oyunun köşe vuruşu ile devam etmesini istedi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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