Fenerbahçe penaltı bekledi! Hakem oyunu sürdürdü Fenerbahçe - Pendikspor maçında ilk yarının son anlarında sarı-lacivertli takımın golcü futbolcusu Edin Dzeko penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam ise oyunu devam ettirdi.

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Fenerbahçe ile Pendikspor, Süper Lig'de 29. haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan hem şampiyonluk yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakanın ilk yarısında ev sahibi sarı-lacivertliler, Edin Dzeko'nun ceza sahası içinde yerde kalmasıyla yoğun itirazda bulundu.

Dzeko yerde kaldı, devam kararı çıktı

Maçın uzatma anlarında topsuz alanda ceza alanına hareketlenmek isteyen Dzeko, Welinton ile girdiği mücadelede penaltı bekledi.

Devam kararı veren hakem Kadir Sağlam, VAR ile görüştüğünü ifade etti ancak VAR'dan herhangi bir inceleme uyarısı gelmemesi üzerine oyun devam etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)