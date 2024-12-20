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Fenerbahçe'nin penaltı beklentisi! Oyun devam etti

Fenerbahçe'nin penaltı beklentisi! Oyun devam etti Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk olduğu maçın ilk yarısında penaltı bekledi. Hakem Emre Kargın ise oyunu sürdürdü.