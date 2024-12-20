Fenerbahçe'nin penaltı beklentisi! Oyun devam etti

Haber Merkezi
Süper Lig'in açılış mücadelesinde Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
FENERBAHÇE, PENALTI BEKLEDİ
Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Filip Kostic'in ortasında Dusan Tadic, topu kafasıyla sıyırdı.
Daha sonra top Robin Yalçın'a çarptı. Tadic, Robin Yalçın'ın topu eliyle kontrol ettiğine dair itirazda bulundu.
VAR Hakemi İlker Coşkun, top auta çıktıktan sonra incelemede bulundu.
OYUN DEVAM ETTİ
Hakem Emre Kargın, İlker Coşkun'un incelemesini bekledikten sonra oyunun aut atışıyla devam etmesini istedi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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