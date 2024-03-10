Fenerbahçe - Pendikspor maçının ilk 11'leri
ensonhaber.com

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Pendikspor'u ağırlayacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde üst üste çıktığı 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, Cengiz Ünder, Mert Hakan, Tadic, Dzeko

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan, Welinton, Murat, Sequiera, Lusamba, Ndiaye, Halil, Gökcan, Thiam, Umut Nayir