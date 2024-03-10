Fenerbahçe - Pendikspor maçının ilk 11'leri

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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Pendikspor'u ağırlayacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde üst üste çıktığı 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, Cengiz Ünder, Mert Hakan, Tadic, Dzeko
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan, Welinton, Murat, Sequiera, Lusamba, Ndiaye, Halil, Gökcan, Thiam, Umut Nayir
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