Fenerbahçe - Pendikspor maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde üst üste çıktığı 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın galip geldiği haftada zirve yarışında yara almamayı amaçlıyor.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Rassoul, Welinton, Nuno Sequeira, Lusamba, N'Diaye, Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Mame Thiam, Umut Nayir.
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