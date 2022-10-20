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    Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

    Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk edecek.
    • 20.10.2022 - 14:37
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    Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

    Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu 16 Ekim 2022 tarihinde başladı.  Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak.

    2022-2023 sezonu Kadın Futbol Süper Ligi'nde iki ezeli rakip karşı karşıya gelecek. Derbinin ne zaman oynanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

    İşte derbinin oynayacağı gün ve saat..

    Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? #1

    Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi maçı ne zaman?

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 22 Ekim'de Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu'nda oynanacak.Maç saat 15:00'de başlayacak..


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