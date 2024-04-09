Süper Kupa'nın PFDK sevkleri açıklandı

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar.
Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti.
Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.
Maç tatil edildi
U19 takımı oyuncuları golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile soyun odasına yöneldiler.
Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti.
Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı.
Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları kararı vermek için harekete geçti.
TFF, Fenerbahçe’yi ’müsabakayı terk etmeleri’ nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
Ayrıca sarı-kırmızılı takım da ’çirkin ve kötü tezahüratı’ ve ’saha olayları’ sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.
İşte TFF'nin açıklaması
Hukuk Müşavirliği'nce 09.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1-GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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