Süper Kupa'nın PFDK sevkleri açıklandı Fenerbahçe, Süper Kupa maçından çekilmesiyle, Galatasaray ise "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

ensonhaber.com

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar.

Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

Maç tatil edildi

U19 takımı oyuncuları golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile soyun odasına yöneldiler.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti.

Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları kararı vermek için harekete geçti.

TFF, Fenerbahçe’yi ’müsabakayı terk etmeleri’ nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Ayrıca sarı-kırmızılı takım da ’çirkin ve kötü tezahüratı’ ve ’saha olayları’ sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.

İşte TFF'nin açıklaması