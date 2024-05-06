Fenerbahçe puan kaybı sonrası Galatasaray'dan paylaşım Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki puan kaybı sonrası Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u sahasında 6-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 96'ya çıkararak en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

"Mayıslar bizimdir"

Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası sosyal medya hesabından, "Konsantrasyon" ve "Hedef 24" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Paylaşılan videoda ayrıca, "Mayıslar bizimdir" sloganına vurgu yapıldı.