Fenerbahçe-Rangers maçı Avrupa basınında

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda sahasında Rangers'a 3-1 kaybetti.
Sarı-lacivertlilerin tek golünü 30. dakikada Alexander Djiku kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 6. dakikada Dessers, 42. ve 81. dakikalarda ise Cerny'den geldi.
Bu sonuçla çeyrek final şansını zora sokan sarı-lacivertlilerde, oynanan futbol eleştiri konusu oldu.
FENERBAHÇE'NİN MAĞLUBİYETİ AVRUPA BASININDA
Hal böyleyken sarı-lacivertli ekibin aldığı mağlubiyet Avrupa'da da şaşkınlık yarattı.
Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası Avrupa basınından peş peşe Jose Mourinho manşetleri geldi.
"ÇOK DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"
Marca: Mourinho'nun Rangers'a karşı yaptığı hata! Skor çok daha kötü olabilirdi.
"MOURİNHO, YENİLGİNİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMEDİ"
TNT Sport: Jose Mourinho, Fenerbahçe yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmedi ve Rangers'la UEFA Avrupa Ligi maçının 'bitmediğini' söyledi.
"CERNY, MOURİNHO'YU NAKAVT ETTİ"
As: Rangers'ın Fenerbahçe'yi ezici bir yenilgiye uğratması, onların Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmalarını daha da zorlaştırdı.
"ACIMASIZ RANGERS"
BBC: Acımasız Rangers, Mourinho'nun Fenerbahçesi'ni Avrupa Ligi'nde devirdi.
"CERNY'NİN GOLLERİ MOU'YA İŞ ÇIKARDI"
The Guardian: Cerny'nin attığı goller Mourinho'ya iş çıkardı.
"FERGUSON CESUR TAKIMINI GALİBİYETE TAŞIDI"
Sky Sports: Barry Ferguson, cesur takımını Jose Mourinho'nun Fenerbahçesi karşısında galibiyete taşıdı.
"MOURİNHO, TURUN HENÜZ BİTMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Daily Mail: Mourinho henüz turun bitmediğini söyledi.
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