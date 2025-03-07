Fenerbahçe-Rangers maçı Avrupa basınında

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Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda sahasında Rangers'a 3-1 kaybetti.

Sarı-lacivertlilerin tek golünü 30. dakikada Alexander Djiku kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 6. dakikada Dessers, 42. ve 81. dakikalarda ise Cerny'den geldi.

Bu sonuçla çeyrek final şansını zora sokan sarı-lacivertlilerde, oynanan futbol eleştiri konusu oldu.

FENERBAHÇE'NİN MAĞLUBİYETİ AVRUPA BASININDA

Hal böyleyken sarı-lacivertli ekibin aldığı mağlubiyet Avrupa'da da şaşkınlık yarattı.

Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası Avrupa basınından peş peşe Jose Mourinho manşetleri geldi.

"ÇOK DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Marca: Mourinho'nun Rangers'a karşı yaptığı hata! Skor çok daha kötü olabilirdi.

"MOURİNHO, YENİLGİNİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMEDİ"

TNT Sport: Jose Mourinho, Fenerbahçe yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmedi ve Rangers'la UEFA Avrupa Ligi maçının 'bitmediğini' söyledi.

"CERNY, MOURİNHO'YU NAKAVT ETTİ"

As: Rangers'ın Fenerbahçe'yi ezici bir yenilgiye uğratması, onların Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmalarını daha da zorlaştırdı.

"ACIMASIZ RANGERS"

BBC: Acımasız Rangers, Mourinho'nun Fenerbahçesi'ni Avrupa Ligi'nde devirdi.

"CERNY'NİN GOLLERİ MOU'YA İŞ ÇIKARDI"

The Guardian: Cerny'nin attığı goller Mourinho'ya iş çıkardı.

"FERGUSON CESUR TAKIMINI GALİBİYETE TAŞIDI"

Sky Sports: Barry Ferguson, cesur takımını Jose Mourinho'nun Fenerbahçesi karşısında galibiyete taşıdı.

"MOURİNHO, TURUN HENÜZ BİTMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Daily Mail: Mourinho henüz turun bitmediğini söyledi.