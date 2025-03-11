Fenerbahçe, Rangers maçı hazırlıklarına devam etti

Haber Merkezi
Fenerbahçe, 13 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Rangers'ın konuğu olacak.
Sarı-lacivertli kulüpte, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
RANGERS HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Rangers maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış