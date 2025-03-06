UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi üzücü bir olay yaşandı.

Gece saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde bugün oynanacak Fenerbahçe-Rangers maçını izlemek için İstanbul'a gelen İskoçya vatandaşı Christopher Potter, dün gece saatlerinde bir eğlence mekanında tanıştığı kadını otele bırakmak için birlikte ticari taksiye bindi.

Potter, bir süre sonra para çekmek için ticari taksiyi durdurarak yolun karşısındaki ATM'ye gitti.

RANGERS TARAFTARI FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Para çekip dönerken yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yola çıkan Potter'a, önce U.Ç. isimli sürücünün ardından H.G. isimli şahsın kontrolündeki araç çarptı.

Glasgow Rangers taraftarı olduğu öğrenilen Potter olay yerinde hayatını kaybederken, U.Ç. ile H.G. isimli sürücüler olay yerinde yakalandı.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan sürücüler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan kaza anı ise kameraya yansıdı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Son olarak Fenerbahçe, hayatını kaybeden Rangers taraftarıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan başsağlığı duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Rangers FC kulübüne ve camiasına başsağlığı dileriz.



Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC’yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul’a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz.