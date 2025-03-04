Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi belli oldu

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maça çıkıyor.
Rakip İskoç Rangers...
Avrupa yolculuğuna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de hedef UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırmak.
FENERBAHÇE, RANGERS'I AĞIRLIYOR
Bu kapsamda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te İskoçya temsilcisi Rangers ile sahasında karşılaşacak.
Bu zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak.
MAÇI İSPANYOL HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmanın 4. hakemi de Jose Luis Munuera olacak.
Maçta VAR koltuğunda Cesar Soto Grado oturacak.
AVAR'da ise Valentin Gomez görev yapacak.
6 KEZ TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARINI YÖNETTİ
Öte yandan İspanyol hakem daha önce 6 kez Türk takımlarının maçlarında görev aldı.
Bu maçlarda Türk takımları 3 galibiyet alırken, 3 kez yenildi.
İşte Hernandez'in yönettiği maçlarda Türk takımları:
-24 Ekim 2019 Beşiktaş 1-2 Braga
-27 Mart 2021 Norveç 0-3 Türkiye
-21 Temmuz 2021 PSV Eindhoven 5-1 Galatasaray
-30 Eylül 2021 Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
-15 Şubat 2024 Galatasaray 3-2 Sparta Prag
-25 Eylül 2024 Galatasaray 3-1 PAOK
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