Fenerbahçe Rangers'a sahasında 3-1 kaybetti: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Haber Merkezi

Galatasaray ve Beşiktaş'ın elenmesinin ardından Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers'ı ağırladı.

Fenerbahçe sahadan beklenmedik bir şekilde 3-1 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler turu zora soktu.

TUR ZORA GİRDİ

Fenerbahçe'nin Rangers'a kaybettiği müsabakanın ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum dikkat çekti.

Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 mağlup olduğu müsabaka sonrasında UEFA ülke puanına herhangi bir katkıda bulunamadı.

UEFA ülke puanı sıralamasında yarıştığımız Viktoria Plzen, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile kozlarını paylaştı.

ÇEKYA BOŞ GEÇTİ: FIRSAT KAÇTI

Lazio, 9 kişi kalmasına rağmen Viktoria Plzen deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Çekya'nın boş geçtiği haftada Fenerbahçe de mağlup olunca önemli bir fırsat kaçmış oldu.

UEFA ülke puanı sıralamasında 9'uncu sıradaki rakibimiz Çekya ile olan fark 0.400'te kaldı.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

1- İngiltere | 107,909 Puan

2- İtalya | 94,293 Puan

3- İspanya | 90,452 Puan

4- Almanya | 84,581 Puan

5- Fransa | 70,450 Puan

6- Hollanda | 66.983 Puan

7- Portekiz | 62,266 Puan

8- Belçika | 56.450 Puan

9 - Çekya | 43,900 Puan

10- Türkiye | 43.500 Puan