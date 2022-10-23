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    Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Fenerbahçe-Rennes mücadelesinin detayları merak uyandırdı. Peki zorlu Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları..
    • 23.10.2022 - 16:47
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    Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu 5. maçında sahasında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi iki takımda 10'ar puanda bulunuyor.

    Temsilcimiz Fenerbahçe averaj ile grupta lider konumda bulunuyor. İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2'lik beraberlik ile bitmişti.

    Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde iyi bir grafik çizen Fenerbahçe Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı lacivertli ekip Rennes ile evinde oynayacağı maçı kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

    Rennes, Fenerbahçe maçı öncesi tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Futbolseverler Fenerbahçe-Rennes maçının detaylarını merak ediyor. İşte maçın bilgileri..

    Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman oynanacak?

    Fenerbahçe-Rennes maçı 27 Ekim Perşembe günü oynanacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat19.45'te başlayacak. Maç EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak..


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