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    Fenerbahçe - Rennes maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Rennes maçı hangi kanalda?

    Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu 5. maçında evinde Rennes'i konuk edecek. Fenerbahçe-Rennes maçının detayları araştırılmaya başladı. İşte maçın detayları..
    • 27.10.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 09:25
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    Fenerbahçe - Rennes maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Rennes maçı hangi kanalda?

    Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde bugün sahasında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında deplasmanda oynanan ilk maç 2-2'lik skorla sonuçlanmıştı.

    Avrupa'da ve Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe Jorge Jesus ile iyi bir çıkış yakaladı. Sarı lacivertliler taraftarı önünde oynayacağı Rennes maçınıda kazanarak yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor.

    UEFA Avrupa Ligi B grubunda yer alan Fenerbahçe ve Rennes şu an grupta 10'ar puanda bulunuyor. Temsilcimiz Fenerbahçe averaj ile grubun lideri oldu.

    Liderlik için büyük önem taşıyan bu maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte kritik maçın merak edilen detayları...

    Fenerbahçe - Rennes maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Rennes maçı hangi kanalda? #1

    Fenerbahçe - Rennes maçı saat kaçta başlıyor?

    Fenerbahçe - Rennes maçı bugün saat 19.45'te başlayacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Sırp hakem Novak Simovic yönetecek. Maç EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.


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