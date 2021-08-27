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Fenerbahçe reyting yarışında zirvede
26 Ağustos tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları geceye damga vurdu.
- Haber Merkezi
- 27.08.2021 - 12:23
26 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
TOTAL, AB VE ABC'DE BİRİNCİ
Total'de 1. sırada TV8'de ekrana gelen "HJK Helsinki-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off Karşılaşması", 3. sırada ATV'de izleyiciyle buluşan "Roma-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması" yer aldı.
AB'de ise 1. sırada "HJK Helsinki-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off Karşılaşması", 3. sırada "Roma-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması" yer aldı.