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    Fenerbahçe reyting yarışında zirvede

    26 Ağustos tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları geceye damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 12:23
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    Fenerbahçe reyting yarışında zirvede

    26 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

    TOTAL, AB VE ABC'DE BİRİNCİ

    Total'de 1. sırada TV8'de ekrana gelen "HJK Helsinki-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off Karşılaşması", 3. sırada ATV'de izleyiciyle buluşan "Roma-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması" yer aldı.

    AB'de ise 1. sırada "HJK Helsinki-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off Karşılaşması", 3. sırada "Roma-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması" yer aldı.

    Fenerbahçe reyting yarışında zirvede #1

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