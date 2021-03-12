Fenerbahçe, Rıdvan Dilmen'i düşünmüyor

Geçtiğimiz günlerde yorumculuğu bırakan Rıdvan Dilmen'in, Fenerbahçe yönetimine gireceği iddia edilmişti. Ancak bu konunun, sarı-lacivertli kulübün gündeminde olmadığı öğrenildi.

Yıllardır NTV Spor ve NTV ekranlarında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, ani bir karar alarak artık ekranlara çıkmayacağını duyurmuştu.

Yorumculuğu bırakan Dilmen'in Fenerbahçe'de göreve başlayacağı konuşulsa da, Başkan Ali Koç'un böyle bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıktı.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Akşam'ın haberine göre; sarı-lacivertli yönetimin 'Gündemimizde böyle bir konu yok' dediği belirtildi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK DE YAPMIŞTI

1987-1995 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Rıdvan Dilmen, 1999 yılında da sarı-lacivertlilerde teknik direktör olarak görev yapmıştı.