Fenerbahçe-Rizespor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u konuk ediyor.

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İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Rizespor

45+1' Gol... Fenerbahçe 1-0 Rizespor (Valencia)

37' Fenerbahçe'nin baskısı sonucu Pelkas topla buluştu, ortadaki Samatta'yı gördü ceza yayı üzerinden müsait durumda vuruşunda top üstten auta gitti.

31' Djokovic, Samudio'yu kaçırmak istedi uzun oynadığı top kaleci Altay'da kaldı.

29' Pelkas ceza alanı dışından şansını denedi top Emir'den geri döndü.

23' Samatta savunma arkasına Pelkas'ı kaçırmak istedi ancak top hızlı Gökhan'da kaldı.

18' Fenerbahçe atağında Thiam ceza alanı dışından şansını denedi savunmadan seken top kornere gitti.

11' Caner'in pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Thiam içeriye çevirdi ancak savunma ayak koyarak tehlikeyi önledi.

8' Sol kanattan hareketlenen Michalak topla buluştu ancak Nazım araya girerek topu kornere gönderdi.

4' Sol kanatta topla buluşan Melnjak ceza alanına doldurdu top Altay'da kaldı.

2' Pelkas'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Nazım topu rakibinden kurtardı ancak hızlı pozisyon autla sonuçlandı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında Rizespor’u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 7 maçın 6’sını kazanan, 1’inde ise berabere kalan Erol Bulut yönetimindeki Kanarya, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Ülker Stadı’nda oynanan ve saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio