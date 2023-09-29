Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı Başakşehir'i 4-0'la geçen Fenerbahçe, ara vermeden Rizespor maçı için çalışmalarını sürdürdü.

AA

Süper Lig'de 6'da 6 yapan lider Fenerbahçe, 1 Ekim Pazar günü sahasında Rizespor ile yapacağı 7. hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Hazırlıklar yarın tamamlanacak

Başakşehir ile oynanan müsabakada forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Rizespor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)