Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İHA
Fenerbahçe, Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Antrenman maçıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla da noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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