Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İHA

Fenerbahçe, Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Antrenman maçıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)