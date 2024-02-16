Fenerbahçe, Rizespor maçına hazır
İHA

Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

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İki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)