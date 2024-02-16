Fenerbahçe, Rizespor maçına hazır Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği idmanla noktaladı.

İHA

Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

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İki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)