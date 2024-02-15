Fenerbahçe, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İdman, taktiksel bireysel çalışmayla tamamlandı

Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)