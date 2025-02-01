Fenerbahçe, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında yarın Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nde oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idmanda Midtjylland maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik programlar uyguladı.

İDMAN, TAKTİKSEL VE BİREYSEL PROGRAMLARLA SONA ERDİ

Diğer oyuncular ise salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçtiler.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin devamında pas çalışması yapan oyuncular antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla tamamladı.

FENERBAHÇE, MAÇI BEKLİYOR

Bu antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.