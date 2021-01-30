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    Fenerbahçe-Rizespor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 18:02
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    Fenerbahçe-Rizespor maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında Rizespor’u konuk edecek. Ligde oynadığı son 7 maçın 6’sını kazanan, 1’inde ise berabere kalan Erol Bulut yönetimindeki Kanarya, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

    Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta

    Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio


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