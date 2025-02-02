Fenerbahçe - Rizespor - CANLI SKOR

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Rizespor ile karşılaşacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Kerem Ersoy ve Samet Çiçek, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Fenerbahçe - Rizespor maçının VAR hakemi Belçikalı Bert Put oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri

Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe