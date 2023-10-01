Fenerbahçe - Rizespor - CANLI SKOR

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Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Rizespor'la karşı karşıya gelecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Rizespor: Gökhan, Taha, Attila, Emirhan, Hojer, Mithat, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Minchev