Fenerbahçe - Rizespor maçının muhtemel 11'leri

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Rizespor ile karşılaşacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Kerem Ersoy ve Samet Çiçek, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Lige verilen aranın ardından Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe'yi mağlup eden Jose Mourinho'nun ekibi, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.

Rizespor: Ivo Grbic, Mithat Pala, Attila Mocsi, Samet Akaydin, Casper Hojer, Amir Hadziahmetovic, Giannis Papanikolaou, Rachid Ghezzal, Ibrahim Olawoyin, David Akintola, Ali Sowe.