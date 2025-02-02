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Fenerbahçe - Rizespor maçının VAR'ı Belçikalı Bert Put oldu

Fenerbahçe - Rizespor maçının VAR'ı Belçikalı Bert Put oldu Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Rizespor mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Belçikalı hakem Bert Put oldu.