Fenerbahçe - Rizespor maçının VAR'ı Belçikalı Bert Put oldu

İHA
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rizespor ile karşılaşacak.
Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak.
Pakkan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakada 4. hakem Batuhan Kolak olacak.
VAR HAKEMİ BELÇİKA'DAN
İki ekip arasındaki maçta VAR koltuğunda Bert Put oturacak, Abdullah Bora Özkara ise AVAR'da eşlik edecek.
DİĞER MAÇLARIN VAR HAKEMLERİ
Ligde bugün 13.30'da Adana Demirspor - Kasımpaşa arasında oynanacak maçta VAR olarak İtalyan hakem Fabio Maresca, saat 16.00'da başlayacak Göztepe - Alanyaspor karşılaşmasında Polonyalı hakem Pawel Pskit görev alacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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