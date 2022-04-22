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- Fenerbahçe, Rizespor'u 6 golle mağlup etti
Fenerbahçe, Rizespor'u 6 golle mağlup etti
- 22.04.2022 - 22:31
- Güncelleme : 22.04.2022 - 23:03
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Maçın henüz 35. saniyesinde Fabricio Baiano, Kim Min-Jae'ye yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
Karşılaşmanın 9. dakikasında Diego Rossi atıığı gol ile Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
45+3 ve 45+9. dakikada Serdar Dursun kazanılan penaltıları gole çevirdi ve durumu 3-0'a getirdi.
ilk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, devre arasına 3-0 önde gitti.
Serdar hat-trick yaptı
İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-lacivertlileri maçın 51. dakikasında Serdar Dursun ile durumu 4-0'a getirdi. Serdar Dursun bu golle mücadelede hat-trick yaptı.
65. dakikada sahneye çıkan Valencia topu ağlara gönderdi ve skoru 5-0'a getirdi.
Maçın 76. dakikasında Nazım Sangare topu ağlara gönderdi ve farkı 6'ya çıkardı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.
Maç fazlasıyla puan farkı 8'e indi
Bu skorla Fenerbahçe puanını 65'e yükseltti ve Trabzonspor'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e indirdi.