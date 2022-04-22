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    Fenerbahçe, Rizespor'u 6 golle mağlup etti

    Fenerbahçe, Rizespor'u 6 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u 6-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
    • 22.04.2022 - 22:31
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 23:03
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    Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi.

    Maçın henüz 35. saniyesinde Fabricio Baiano, Kim Min-Jae'ye yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

    Karşılaşmanın 9. dakikasında Diego Rossi atıığı gol ile Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

    45+3 ve 45+9. dakikada Serdar Dursun kazanılan penaltıları gole çevirdi ve durumu 3-0'a getirdi.

    ilk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, devre arasına 3-0 önde gitti.

    Fenerbahçe, Rizespor u 6 golle mağlup etti #1

    Serdar hat-trick yaptı

    İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-lacivertlileri maçın 51. dakikasında Serdar Dursun ile durumu 4-0'a getirdi. Serdar Dursun bu golle mücadelede hat-trick yaptı.

    65. dakikada sahneye çıkan Valencia topu ağlara gönderdi ve skoru 5-0'a getirdi.

    Maçın 76. dakikasında Nazım Sangare topu ağlara gönderdi ve farkı 6'ya çıkardı.

    Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe, Rizespor u 6 golle mağlup etti #2

    Maç fazlasıyla puan farkı 8'e indi

    Bu skorla Fenerbahçe puanını 65'e yükseltti ve Trabzonspor'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e indirdi.

    Fenerbahçe, Rizespor u 6 golle mağlup etti #3

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