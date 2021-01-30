Fenerbahçe, Rizespor'u tek golle mağlup etti

Fenerbahçe, Rizespor'u tek golle mağlup etti

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde ağırladığı Rizespor'u ilk yarının sonlarında Valencia'nın kullandığı frikikte gelen golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 22. hafta maçında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

VALENCIA'DAN ENFES FRİKİK

Fenerbahçe'de 45+1. dakikada Enner Valencia'nın frikikten kaleye şutunda yan direkten dönen top, kaleci Gökhan Akkan'a çarparak filelere gitti ve sarı-lacivertliler bu golle galibiyete ulaştı. Rizespor'da Fabricio Baiano 86. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.





FENERBAHÇE HATAY'A GİDECEK

Ligde son 8 haftada 7. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 45'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Marius Sumudica'nın kulübede olduğu ilk lig maçına çıkan ama kaybeden Rizespor 25 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta salı günü Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor aynı gün Kasımpaşa'yı ağırlayacak.







