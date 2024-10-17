Fenerbahçe, Ryan Kent ile yolları ayırdı

AA & Ensonhaber

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ryan Kent ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik" ifadelerine yer verildi.

MOURINHO DA KENT'İ BEĞENMEDİ

2023/24 sezonunun başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan İngiliz futbolcu, hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho'nun beklentilerini karşılayamadı. Sonunda, Ryan Kent ile yollar ayrıldı.

19 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 resmi maçta yalnızca 1 gol kaydeden Kent, kısa süreli sarı-lacivert macerasını bu şekilde sonlandırmış oldu.