Fenerbahçe, Ryan Kent'e lisans çıkarmadı Fenerbahçe, 14 yabancı futbolcusunu bildirdiği TFF listesine sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Ryan Kent'i dahil etmedi. Alınan bu kararla Kent, sezon sonuna kadar Süper Lig'de forma giyemeyecek.

ensonhaber.com

25 haftası geride kalan Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın iki puan gerisinde 64 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu.

Kadroda 16 yabancı futbolcusu olan sarı-lacivertliler, 14 ismi TFF'ye bildirdi.

Sakatlığı sebebiyle sezon başında da lisansı çıkarılmayan Luan Peres'in dışında İngiliz oyuncu Ryan Kent de yer almadı.

Buna göre Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer alan isimler şu şekilde oluştu;

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Dusan Tadic, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi

Bir türlü forma şansı bulamadı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı ilk isim olan Ryan Kent, Rangers'tan ayrılarak bedelsiz bir şekilde sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalamıştı.

Transfer olduğu ilk günlerde forma şansı bulan İngiliz isim, daha sonra gözden düşmüştü.

İsmail Kartal tarafından tercih edilmeyen 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 16 karşılaşmaya çıktı. Kent, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.

7 milyon euro piyasa değerine sahip olan hücum oyuncusunun, uzun bir aranın ardından 2-2 eşitlikle sona eren Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyuna girmesi gündem yaratmıştı.