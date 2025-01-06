Fenerbahçe, sahasında art arda 5. maçını kazandı

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe son lig maçında yaşadığı puan kaybının ardından evinde kazanma alışkanlığını sürdürdü.
TEK PUAN KAYBI GALATASARAY'A KARŞI
Ligin 10. haftasında Bodrum FK'yı 2-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler sonrasında sırasıyla Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Hatayspor maçlarından 3 puanla ayrıldı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri iç sahada 7. galibiyetini elde ederken, tek puan kaybını Galatasaray'a (3-1) karşı yaşadı.
FENERBAHÇE, İÇ SAHADA KAZANDIĞI MAÇLARIN 4'ÜNDE GOL YEMEDİ
Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 4'ünde kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 19 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.
RAKİP KONYASPOR
Jose Mourinho'nun öğrencileri bu galibiyetle puanını 39'a yükseltirken, gelecek hafta Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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