Fenerbahçe, sakat futbolcuları hakkında açıklama yaptı

Fenerbahçe, sakat futbolcuları hakkında açıklama yaptı

Fenerbahçe, sakat futbolcuları hakkında açıklama yaptı. Dün oynanan Slavia Prag maçında sakatlanan Kim Min-Jae'nin arka adale sertleşmesi yaşadığını ve tedavisinin yapıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Sarı-lacivertliler, takımdaki sakat olan 5 futbolcunun son durumu hakkında bilgilendirme duyurusu yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Takımımızdaki güncel sağlık durumları ile ilgili genel bilgilendirme şu şekildedir;

Luiz Gustavo: Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık nedeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarını sürdürüyor.

Filip Novak: Arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık edeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarına devam ediyor.





MESUT ÖZİL FITNESS ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Mesut Özil: Bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavisine devam ederken, saha ve fitness çalışmalarını da sürdürüyor.

İrfan Can Kahveci: Omuz Kırığı tedavisinde saha ve fitness çalışmaları ile devam ediliyor.

Min Jae Kim: Arka adale sertleşmesi nedeniyle tedavi ediliyor.