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Fenerbahçe, sakat futbolcuları hakkında açıklama yaptı
- Haber Merkezi
- 18.02.2022 - 13:59
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Sarı-lacivertliler, takımdaki sakat olan 5 futbolcunun son durumu hakkında bilgilendirme duyurusu yaptı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel Futbol Takımımızdaki güncel sağlık durumları ile ilgili genel bilgilendirme şu şekildedir;
Luiz Gustavo: Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık nedeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarını sürdürüyor.
Filip Novak: Arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık edeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarına devam ediyor.
MESUT ÖZİL FITNESS ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Mesut Özil: Bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavisine devam ederken, saha ve fitness çalışmalarını da sürdürüyor.
İrfan Can Kahveci: Omuz Kırığı tedavisinde saha ve fitness çalışmaları ile devam ediliyor.
Min Jae Kim: Arka adale sertleşmesi nedeniyle tedavi ediliyor.