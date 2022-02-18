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    Fenerbahçe, sakat futbolcuları hakkında açıklama yaptı

    Fenerbahçe, sakat futbolcuları hakkında açıklama yaptı. Dün oynanan Slavia Prag maçında sakatlanan Kim Min-Jae'nin arka adale sertleşmesi yaşadığını ve tedavisinin yapıldığı ifade edildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 13:59
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    Fenerbahçe, sakat futbolcuları hakkında açıklama yaptı

    Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Sarı-lacivertliler, takımdaki sakat olan 5 futbolcunun son durumu hakkında bilgilendirme duyurusu yaptı.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Profesyonel Futbol Takımımızdaki güncel sağlık durumları ile ilgili genel bilgilendirme şu şekildedir;

    Luiz Gustavo: Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık nedeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarını sürdürüyor.

    Filip Novak: Arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık edeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarına devam ediyor.

    Fenerbahçe, sakat futbolcuları hakkında açıklama yaptı #1

    MESUT ÖZİL FITNESS ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

    Mesut Özil: Bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavisine devam ederken, saha ve fitness çalışmalarını da sürdürüyor.

    İrfan Can Kahveci: Omuz Kırığı tedavisinde saha ve fitness çalışmaları ile devam ediliyor.

    Min Jae Kim: Arka adale sertleşmesi nedeniyle tedavi ediliyor.

    Fenerbahçe, sakat futbolcuları hakkında açıklama yaptı #2


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