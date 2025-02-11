Fenerbahçe, sakatlıklarla boğuşuyor! 9 futbolcunun 2'si sezonu kapattı

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de savunma bölgesinde yaşanan üst üste sakatlıklar alarm veriyor.

Sarı-Lacivertliler'de kaleci Livakovic'le birlikte sakatlanan 9 futbolcunun tamamı defans hattında yer alıyor.

Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında Djiku; Yusuf Akçiçek ve Diego Carlos'un sakatlıklarıyla sarsılan Kanarya'ya bir kötü haber de Çağlar Söyüncü'den geldi.

Alanyaspor maçının 9. dakikasında sağ baldırından sakatlanan 28 yaşındaki stoper, oyundaki yerini Amrabat'a bıraktı.

Aynı maçta 70. dakika maça dahil olup sakatlanıp çıkan İsmail Yüksek gözyaşlarına hakim olamadı.

Oosterwolde ve Becao Sarı-Lacivertliler'de sezonu kapatırken Mert Müldür ise omzundan sakatlanmıştı. Fenerbahçe'de bu sezon 19 futbolcu çeşitli sakatlıklar yaşadı.

2-3 HAFTA UZAK KALACAK

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Milli futbolcu Alanya maçının 70. dakikasında Talisca'nın yerine oyuna dahil olmuştu.

İsmail, 89. dakikada yaşadığı uyluk sakatlığı sebebiyle 90+2. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakmıştı.