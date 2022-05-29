İsmail Kartal sayesinde ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ile ilgili, "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak mı?" sorusu gündeme getirilmeye başlandı.

Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından takımın başına getirilen İsmail Kartal, başarılı işlere imza attı.

Takımı toparlayan ve ikinci sırada bırakan İsmail Kartal, bu sayede Avrupa yolunu Fenerbahçe'ye açmış oldu.

Malatyaspor maçından sonra Fenerbahçe'ye veda eden İsmail Kartal'ın akıbeti merak edilirken, Şampiyonlar Ligi gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmayacağını merak edenler, "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak mı? İşte detaylar...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak mı?

En son 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe, sezonu 2. basamakta bitirerek yıllar sonra yeniden Devler Ligi'ne katılma fırsatı yakaladı.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 2. ön eleme turundan itibaren mücadele etmeye başlayacak. 19-20 ve 26-27 Temmuz'da oynanacak maçların ardından sarı-lacivertli ekip, bu turu geçmesi halinde 3. ön eleme turuna yükselecek. Fenerbahçe ağustos ayının ilk iki haftasında oynanacak maçları da başarıyla geçerse play-off turuna dahil olacak.

Bu turun da geçilmesi durumunda Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi özlemine nokta koyacak. Fenerbahçe ön eleme turlarında yaşayabileceği olası başarısız sonuçlarda ise UEFA Avrupa Ligi için mücadele edecek.

Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda ederse UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak ancak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu ya da play-off etabında elenerek Devler Ligi bileti alamazsa Kupa 2'ye gruplardan katılacak.