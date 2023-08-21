Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında kazandı Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek lige 2'de 2 ile başladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ikinci haftasında Hüseyin Eroğlu'nun ekibi Samsunspor ile İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı maçta Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Edin Dzeko ve 90+8'de Sebastian Szymanski attı.

Dzeko gollerine devam ediyor

Bosnalı futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını üçe çıkardı. Dzeko'nun golünde asisti yapan isim Cengiz Ünder oldu. Milli oyuncu, Avrupa kariyerinin ardından Fenerbahçe'de de ilk asistini Dzeko'ya yaptı.

Fenerbahçe 2. maçını da kazandı

Ligin açılış haftasında sahasında Gaziantep FK'yı Edin Dzeko'nun golleriyle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Samsunspor karşısında da kazanarak puanını 6'ya çıkardı.

Geçtiğimiz hafta 11 yıl aranın ardından ilk Süper Lig maçına çıkan Samsunspor, Sivasspor'la berabere kalmıştı. Fenerbahçe maçından da galibiyet çıkaramayan kırmızı-beyazlılar, 1 puanda kaldı.

Fenerbahçe, hafta arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda Twente ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, ardından ligde Başakşehir ile karşılaşacak. Samsunspor ligde bir sonraki hafta Kayserispor deplasmanına konuk olacak.