Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Fenerbahçe, kampa girdi
Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Dara alanda yapılan çift kale maçlarla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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