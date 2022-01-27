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    Fenerbahçe, Sang-bin Jung'u istiyor

    Fenerbahçe, Kim Min-jae sonrasında sağ kanat oyuncusu Sang-bin Jung'u listesine aldı. Görüşmeler sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 09:18
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    Fenerbahçe, Sang-bin Jung'u istiyor

    Savunmada Kim Min-Jae'den memnun olan Fenerbahçe, gözünü Kore pazarına çevirdi.

    Ülke basınında çıkan haberlere göre, Kanarya, Güney Kore ekibi Bluewings'in 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için transfer görüşmelerini sürdürüyor.

    Genç futbolcu, Kore Ligi'nde 24 maçta, 6 gol, 2 asistle oynuyor. Sang-bin Jung'un peşinde bazı İngiliz kulüplerinin de bulunduğu aktarıldı.

    Fenerbahçe, Sang-bin Jung u istiyor #1

    İSMAİL KARTAL ONAY VERDİ

    Bu sezon kanatlardan istediği verimi alamayan Fener'de İsmail Kartal'ın da Güney Koreli futbolcuyu izlediği ve onay verdiği belirtildi.

    Ayrıca Jung'un vatandaşı Kim'den de bilgiler aldığı aktarıldı. Bonservis bedelinin ne olacağı ise bilinmiyor.

    İngiliz kulüplerinin resmi teklif yapması halinde rakam oldukça yükselecek. Bu sebeple yönetim elini çabuk tutarak işi erken bitirmek istiyor.

    Fenerbahçe, Sang-bin Jung u istiyor #2


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