Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sözleşmesini uzatıyor

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz ile 2+1 yıllık mukavele imzalanması konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Serdar Aziz stoperdeki rekabette formayı kaptı.

Tecrübeli oyuncu, stoper hattında Szalai ve Tisserand ile girdiği forma rekabetinde çalışarak formayı aldı. Güney Koreli stoper Kim Min-Jae ile stoperde iyi bir uyum yakalayan Serdar stoperin değişmezi oldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Tecrübeli stoperin performansından memnun olan yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek Serdar Aziz ile 2+ 1 yıllık yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardı.

SERDAR AZİZ HAVA TOPU PERFORMANSIYLA ZİRVEDE

Serdar stoperler arasında hava topu kazanma ve ikili mücadele gibi istatistiklerde ilk sırada yer aldı.

Tecrübeli stoper pas yüzdesinde ise yüzde 87’lik pas isabetiyle yüzde 89 pas isabeti oranına sahip Kim’in ardından 2. sırada yer alıyor. Pas yüzdesinde Tisserand yüzde 84 ile 3., Szalai ise 4. sırada yer alıyor. Serdar hava topu almada yüzde 2.7, ikili mücadelede yüzde 74 ile ilk sırada yer alarak takımın en iyisi durumunda bulunuyor.