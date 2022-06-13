Fenerbahçe sezonun açıyor: Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın durumu ne olacak?

Fenerbahçe sezonun açıyor: Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın durumu ne olacak?

Fenerbahçe'de yemi teknik patron Jorge Jesus dönemi bugün resmen başlıyor ve takım Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezonu açıyor. Peki, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın durumu ne olacak?

İsmail Kartal'ın ardından Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları bugün başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde yapılacak sağlık kontrollerinin ardında yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı Samandıra’da yapılacak.

Jorge Jesus ve teknik ekibi takımın son durumunu takip ederek, futbolcuların analizlerini çıkaracak.

Daha sonra Topuk Yaylası'na gidecek olan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarına burada devam edecek.

Takıma katılacak yeni transferler sabırsızlıkla beklenirken, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın durumu merak edilmeye başlandı.

Ozan Tufan'ın gitmeye çok yakın olduğu öğrenilirken, Mesut Özil hakkında ne karar verileceği ise belirsiz...

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın durumu ne olacak?

Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil belirsizliği yerini korurken Ozun Tufan İngiltere yolcusu.

Mesut Özil ile Ozan Tufan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Konyaspor maçından sonra İsmail Kartal’ın isteği doğrultusunda yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Jesus imza törenindeki açıklamasında alınan karara aynı şekilde devam edeceğini açıklamıştı.

Uzun süredir kadro dışı kalan Mesut Özil’in bilmecesi hala çözülemezken Ozan Tufan’ın imdadına Hull City yetişti ve yeni sezon için söz kesildi. Hull City, Ozan’ın yanı sına Allahyar’ı da renklerine katacak adımları attı.