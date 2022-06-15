Fenerbahçe, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi.

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımda bulunan ve izinli futbolcuların yanı sıra sakatlık ve tedavi süreci devam eden Arda Güler ile Miguel Crespo katılmadı.

Her iki oyuncunun gelecek hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor. Genç oyuncular dışında kalan isimler, yoyo testinden geçirildi.

Futbolcularına ekibini tanıttı

Antrenman öncesinde Portekizli teknik adam, futbolcularına ekibini tanıttı.

Mehmet Aurelio ile Mario Branco'nun görev tanımını oyuncularına aktaran 67 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye kazanmak için geldiğini oyuncularına belirtti.

Ayrıca Jesus’un antrenman sonrasında yaptığı toplantıda sunum televizyonundan yansıttığı, “Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığınızı bilmektir.” sözü dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Nazım Sangare ile tanışması sosyal medyada espri konusu oldu

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi Pusu’da İskender Büyük karakteriyle benzerlik gösteren Jesus, sosyal medyada espri konusu olmuştu.

Dizideki karakterin “Nazım’ım” sözü de Portekizli teknik adamın, Nazım Sangare ile tanışmasıyla espri konusu haline geldi.

Jorge Jesus ile Büyük İskender karakteri arasındaki benzerlik / Haberi için tıklayın